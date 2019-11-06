رئيس مدينة إسنا: تنفيذ 90% من قائمة مشروعات البنية التحتية ورصف الشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، أنه يجرى حالياً العمل على قدم وساق فى عدة مشروعات حيث تشهد مدينة إسنا طفرة كبيرة وغير مسبوقة فى مجال البنية التحتية لجميع احتياجات ومرافق المدينة من صرف صحى لعدد 6 محطات رفع وشبكاتها والتى تم تنفيذ 90% منها.

وأضاف رئيس مدينة إسنا – فى بيان صحفى – أنه يجرى العمل فى 2 محطة رفع صرف صحى بقرى النجوع، ورفع كفاءة شبكات مياه التغذية التى تم العمل بها واتصالها بشبكة مياه إسنا الجديدة بالشيخ مسكين ( المدينة وجميع قرى الغرب)، وأخيراً تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتدبير الاعتمادات اللازمة لدخول خدمة توصيل المياه لنجع العرب بإسنا غرب من خلال المحطة الجديدة، وجارى تنفيذ عداية لترعة الرمادى بذلك، وبالنسبة لمجال الكهرباء فقد تم التنسيق على إنشاء 2 لوحة كهرباء أحدهما بقرى الشرق والآخر بالغرب (بالطوايع ) بتكلفة مالية حوالى 120 مليون جنيه مصري، وهذا بخلاف تزويد القرى بمحولات جهد عالى ولتنفيذ هذا المشروع على أكمل وجه بجانب وضع شبكة كابلات أرضية وذلك لرفع كفاءة منتج الكهرباء تفاديا لحدوث أى أعطال أو انقطاع أو قلة فى الجهد الكهربى والتغذية.

أما فى مجال الغاز الطبيعى حيث أنه تم تنفيذ خط الضغط الرئيسى (العالى ) للمدينة وجارى تنفيذ خط التخفيض وهو حلقة الوصل بين الخط الرئيسى والخطوط الداخلية تمهيدا لدخول الخدمة إلى منازل المواطنين والتى مستهدف منها هذا العام دخول الخدمة لأكثر من عشرة آلاف منزل، وفى مجال التحول الرقمى "خطوط الفايبر" والتى تقوم بتزويد الخدمة العامة للمصالح الحكومية أولا بجانب المدارس التعليمية لخدمة الطلبة والتلاميذ بإسنا.

وفى هذا الصدد قام رئيس المدينة، بدعوة جميع جهات المرافق وتم عمل محضر انضمامى وفق برنامج زمنى محدد و إقرارهم بعدم الرجوع إلى هذه الشوارع التى تم الانتهاء من البنية التحتية لها، تمهيداً لرصفها وعدم إحداث أى تلفيات بها منعا لإهدار المال العام، حيث أن هناك وعد من محافظ الأقصر لرئيس المدينة عقب الإنتهاء من هذه المشروعات "مشاريع البنية التحتية"، سوف يقوم بتوجيه مديرية الطرق برصف جميع شوارع مدينة إسنا بعد الانتهاء من البنية التحتية تماما، وهذه خطة موضوعة للبنية التحتية لجذب الإستثمار داخل مركز إسنا، وهذا ما نجحت فيه محافظة الأقصر من إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية بالهنادى، حيث تعمل بالغاز باستثمارات فاقت الـ45 مليار جنيه، وأيضا تشغيل ما يزيد عن أربعة آلاف عامل فى بداية المشروع للقضاء على البطالة، وكذلك قريباً سوف يتم إنشاء المدينة الداجنة على مساحة 651 فدان لفتح آفاق فرص عمل واكتفاء ذاتى للمحافظة من هذه الصناعة علاوة على تزويد المجال الصحى بالصرح الجديد وهو مستشفى إسنا الجديدة.