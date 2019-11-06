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رئيس مجلس العموم السابق: بريكست أكبر خطأ منذ الحرب العالمية الثانية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:55 م
رئيس مجلس العموم السابق: بريكست أكبر خطأ منذ الحرب العالمية الثانية جون بيركو
كتبت رباب فتحى

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بعد أيام من تنحيه كرئيس لمجلس العموم ، وصف جون بيركو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أكبر خطأ ارتكبته بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

 

وألقى بيركو، الذى اتهمه أعضاء البرلمان الداعمون لبريكست خلال فترة رئاسته بالتحيز ، خطابًا فى نقابة الصحافة الأجنبية، حيث كشف عن ميوله باعتباره داعما لبقاء المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبى.

 

وقال "لا أعتقد أن الخروج يساعد المملكة المتحدة. هو أكبر خطأ في هذا البلد بعد الحرب. أنا أحترم [رئيس الوزراء] ، [بوريس] جونسون ، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يساعدنا. من الأفضل أن تكون جزءًا من كتلة السلطة [الأوروبية] ،" كما قال بيركو ، وفقًا للصحفية أنتونيلا جيريرا ، من صحيفة لا ريبابليكا ، التي حضرت الحدث في لندن.

 

ومع ذلك ، رفض بيركو فكرة أنه أوقف "بريكست" ، مصرا ، " البرلمان" الذي منع بريطانيا من المغادرة من قبل ، "ليس أنا".

 

ويستقيل رئيس البرلمان السابق كنائب بعد تمثيل دائرة باكنجهام للمحافظين منذ عام 1997. ويعتزم نشر كتاب عن حياته في العام المقبل .

 

وكان النواب البريطانيون صوّتوا الإثنين لصالح تولّي النائب "ليندسي هويل" رئاسة مجلس العموم خلفاً لجون بيركو.

وكان النائب العمالي هويل قد شغل مسبقاً منصب نائب رئيس المجلس، كما كانت تتسابق معه لخلافة بيركو النائبة هارييت هارمان، من حزب العمال والنائبة إلينور لينج من المحافظين.

 

 

 

 

 


بريكست

بريطانيا

جون بيركو

مجلس العموم

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