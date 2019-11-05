قطاع الخدمات البريطانى يسجل ركودا مع تضرر الطلبيات بسبب بريكست

لندن – رويترز

أظهر مسح شهرى أن قطاع الخدمات فى بريطانيا سجل ركودا الشهر الماضى، حيث تسببت المخاوف من تداعيات انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبى ( بريكست ) فى هبوط الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة لها فى 6 أشهر، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد سجل بداية ضعيفة للربع الأخير من 2019.

وزاد مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديرى المشتريات فى قطاع الخدمات إلى 50.0، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش ويشكل نموا قدره صفر، من 49.5 فى سبتمبر، وهى من أدنى القراءات منذ أن ضرب الركود بريطانيا فى 2009.

وظلت مؤشرات مديرى المشتريات المماثلة فى قطاعى الصناعات التحويلية والبناء فى منطقة الانكماش فى أكتوبر، وهو ما جعل جميع القطاعات فى مؤشر مديرى المشتريات دون مستوى الخمسين لثلاثة أشهر متتالية، وذلك للمرة الأولى منذ 2009.

وفقد اقتصاد بريطانيا قوته الدافعة هذا العام، متأثرا بتراجع عالمى جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى زيادة الضبابية التى تكتنف خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.