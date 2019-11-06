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رئيس جهاز الشروق يلتقي سكان منطقة "الإسكان الاجتماعى" لبحث مطالبهم‬

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:48 ص
رئيس جهاز الشروق يلتقي سكان منطقة "الإسكان الاجتماعى" لبحث مطالبهم‬ المهندس عبدالرءوف الغيطى
‫كتب أحمد حسن‬

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‫التقى المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، سكان منطقة الإسكان الاجتماعي (محور الأراضي) بالمدينة، للاستماع إلى مطالبهم، والتي تلخصت في دفع العمل بمشروع تنسيق الموقع بالمنطقة، ودراسة استحداث مدخل إضافي، وتوصيل الغاز للمنازل.‬
 
‫وعقب اللقاء، انتقل المهندس عبد الرءوف الغيطي إلى منطقة الإسكان الاجتماعي، وبرفقته سكان المنطقة ومسئولو جهاز المدينة والشركة المنفذة للمشروع، وتم المرور على الملاحظات المرصودة بالمنطقة، وكذا الإطلاع على إمكانية تحقيق مطالب سكان المنطقة.‬
 
‫ووجه رئيس الجهاز خلال جولته بالمنطقة، بسرعة تلافى الملاحظات المذكورة، وضبط مناسيب الصرف الصحي، ومراجعة أغطية البالوعات، ودراسة مداخل المنطقة، وعرض مدى إمكانية إضافة مدخل جديد وخلق أماكن انتظار للسيارات، والتواصل مع شركة "غاز مصر" لإتاحة الخدمة بالمنطقة، موجهاً بضرورة موافاته بما تم من أعمال بعد أسبوع فقط، وأن جهاز المدينة شديد الحرص على الاستجابة لطلبات المواطنين كحق مشروع وأصيل لكل سكان  مدينة الشروق.‬
‫                                                                                        ‬
‫وفى ختام اللقاء قدم السكان الشكر لرئيس الجهاز للتفاعل الإيجابي مع الطلبات المقدمة، والاستجابة السريعة لمطالبهم.‬
 
و‫تجدر الإشارة إلى أنه حضر اللقاء المهندس محمود هلال، نائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة، والمهندس على سعد، معاون رئيس الجهاز، والمهندس محمد عرفة، مدير عام الطرق، ووليد حميده، مدير إدارة العقارية.‬

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

الإسكان الاجتماعى

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