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رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من تطوير المرحلة الثانية بميدان النهضة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:48 ص
رئيس جهاز الشروق: الانتهاء من تطوير المرحلة الثانية بميدان النهضة ميدان النهضة بميدان الشروق
كتبت ـ أحمد حسن

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أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير ميدان النهضة بالمدينة، وذلك في إطار خطة الجهاز لتجميل الميادين، ونظراً لأهمية الميدان وموقعه المتميز كميدان ارتكازى يوزع الحركة المرورية على محوري الشباب والأوسط بالمدينة، وتم اختياره ليكون واجهة مشرفة لسكان ورواد مدينة الشروق.

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تضمنت تنسيق الموقع، سواء بتطوير مشايات من الزلط الديكورى، وزراعة النجيل بمساحة (3600م2)، وكذا زراعة عدد 1400 شجرة وزهور، وزراعة عدد 28 نخلة من نوع سيكاس، بالإضافة لأعمال الإنارة بأعمدة ديكورية تتواكب مع الأعمال المنفذة لتضيف لمسة جمالية للميدان.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المرحلة الأولى من أعمال التطوير تضمنت تنفيذ نافورة  بالميدان، ليصبح الميدان بممشى جزيرة الطريق الأوسط، وكذا متنفس ومتنزه لسكان مدينة الشروق.


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

تطوير الطرق

محاور الطرق

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