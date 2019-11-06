رئيس الحكومة التونسية يقوم بزيارة رسمية للجزائر غدا

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يقوم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ، بزيارة رسمية إلى الجزائر، غدا الخميس، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن الشاهد سيلتقى خلال الزيارة مع الرئيس الجزائرى عبد القادر بن صالح، ويسلمه رسالة خاصة من الرئيس التونسى، الذى يتطلع إلى زيارة الجزائر خلال الفترة القريبة القادمة، والعمل على تعزيز علاقات التعاون المثمر بين البلدين.

وأضاف البيانن أن هذه الزيارة تأتى للتأكيد على الطابع المتميز للعلاقات التى تربط بين تونس والجزائر، والرغبة القوية للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتضامنة والمستديمة.