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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:50 م
خالد صلاح
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"فيكتورى لينك" تتعاون مع "أورانج مصر" و"شغلنى" لتزويد عملائها بأحدث بيانات الوظائف الجديدة

خدمة حصرية جديدة لعرض فرص العمل المميزة لدى الشركات الكبرى عبر الرسائل النصية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:08 م
خدمة حصرية جديدة لعرض فرص العمل المميزة لدى الشركات الكبرى عبر الرسائل النصية المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة أورانج مصر

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أعلنت "أورانج مصر" أسرع شبكة فى مصر، عن تعاون جديد مع شركة  "فيكتورى لينك" الرائدة فى مجال التكنولوجيا، وموقع التوظيف الإلكترونى المتخصص "شغلني" والذى يهدف إلى إطلاق خدمة الرسائل النصية القصيرة التى تصل حصرياً لعملاء شبكة "أورانج" من موقع "شغلني".

 

توفر الخدمة الجديدة التى تم إطلاقها فى شهر نوفمبر من العام الحالي، فرصة التقديم على أحدث الوظائف المتاحة المختلفة من كبرى الشركات مباشرة عبر موقع "شغلني"، والتى تضمن للعاملين بها حق الالتحاق بالتأمين الصحى والاجتماعى برواتب مجزية.

 

تعقيبا على إطلاق الخدمة الجديدة، صرح الأستاذ أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة أورانج مصر، أن التعاون الجديد يهدف لتوفير مزيد من الخدمات الرقمية الحصرية والمميزة لعملاء "أورانج". هذه المرة نستهدف خدمة جديدة لتقديم محتوى ضرورى لأى شخص يسعى للتطور ومواكبة اتجاهات سوق العمل التى تتغير باستمرار.

 

وأضاف الأستاذ أحمد العبد:"نتمنى أن تكون خدمتنا الجديدة سببا مباشرا فى تحقيق التواصل الإيجابى بين الشركات والمجتمع حيث تحرص "أورانج" دائما على بذل الجهد لتوفير كل ما هو قيم ومفيد من الخدمات لعملائها، وسنظل حريصين على بذل المزيد من الجهود لتقديم خدمات أخرى تلبى حاجة العملاء ورغباتهم فى كافة المجالات ".

 

ومن جهتها، قالت إنجى الصبان الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة فيكتورى لينك: "تتجه شركة "فيكتورى لينك" إلى التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية وفى هذا التعاون سيكون ذلك من خلال إرسال رسائل نصية لجميع عملاء أورانج مصر المشتركين بالخدمة، وستتضمن هذه الرسائل الوظائف المتاحة فى سوق العمل المصري. وهذا التعاون يمثل التزام الشركة بتوفير خدمات إلكترونية لجميع فئات المجتمع من شركات وأفراد، وتحرص "فيكتورى لينك" على دعم إنتاجية المجتمع ومساندته من خلال تمكين الكوادر الغير مستغلة إلى طاقات إنتاجية. "

 

من جهته، صرح عمر خليفة العضو المنتدب لموقع شغلني: "فخورين للغاية بالتعاون مع أورانج مصر التى تعد أكبر شركة اتصالات فى مصر وفيكتورى لينك الرائدة فى مجال التكنولوجيا ونتمنى أن يساعد هذا التعاون  فى خفض نسبة البطالة فى مصر ."

 

وأضاف خليفة "هذه الخدمة إضافة جديدة للخدمات التى يقدمها موقع شغلنى لتحقيق الهدف الرئيسى للموقع وهو مساعدة الآلاف من راغبى العمل فى مصر ووضعهم على طريق العمل والإنتاج، ليتحولوا إلى طاقة منتجة تساهم فى تحسين مستوى معيشة أسرهم وتحقيق النمو والازدهار للاقتصاد المصري".

 

ويمكن لكل لعملاء أورانج الراغبون فى الاشتراك بالخدمة الاتصال بـ #68#  لمتابعة شتى الوظائف المتاحة فى سوق العمل.

 

جدير بالذكر، أن التعاون بين "فيكتورى لينك" وموقع "شغلني" سبقه توقيع بروتوكول تعاون ضم الطرفين إلى جانب وزارة التضامن للعمل على الترويج بالرسائل النصية لـ"برنامج فرصة" الذى توفر الوزارة من خلاله الآلاف من الفرص المتاحة على موقع شغلني.

 

 

 

http://www.youm7.com/4199469

 


اورانج مصر

فيكتورى لينك

شغلنى

الوظائف

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