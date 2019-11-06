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حبس ربة منزل وعشيقها قتلا الزوج وألقيا جثته بالمياه فى المنوفية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:08 م
حبس ربة منزل وعشيقها قتلا الزوج وألقيا جثته بالمياه فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر قاضى المعارضات بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تجديد حبس ربة منزل وعشيقها بقرية الغنامية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك لقيامهم بقتل زوجها وإلقائها فى المياة لإخفاء جريمتهم لكى يخلو لهم الجو ويعشا معا فى علاقة آثمه ،15 يوما على ذمة التحقيقات

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء أسامة سعودى نائب مدير أمن المنوفية لقطاع السادات ، واللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقى بلاغا من المقدم محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز أشمون، باختفاء "مجدى ،ش" 42 عاما ومقيم بقرية الغنامية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

على الفور، قرر اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة البحث الجنائى لسرعة البحث عنه، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مايسة 30 عاما ربة منزل زوجة المجنى عليه، وعشيقها "هيثم" 37 عاما عامل لقتلهما الزوج بقرية الغنامية بمدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية.

وتعاونت ربة المنزل مع عشيقها فى إعداد كمين لقتل زوجها، وتعديا عليه بالضرب وألقياه في البحر من أعلى كوبري بنها، وتم نقل الجثة في سيارة كان يستقلها القاتل ، عقب القبض على المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة، وقامت مباحث المنوفية بتكثيف الإجراءات والبحث للوصول لجثة المجني عليه في الترع والبحار المحيطة، حتى تم العثور على الجثمان فى ميت غمر بمحافظة الدقهلية،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


المنوفيه

امن المنوفيه

مدير امن المنوفية

قرية الغنامة

ربة منزل وعشيقها

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