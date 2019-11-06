حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات والمساكن بحدائق القبة

كتب عبد الله محمود

قررت نياية حدائق القبة حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات والمساكن والمتاجر بأسلوب الكسر بحدائق القبة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بوصول معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة مفادها أن كلا من م . ع، 21 سنة، عاطل ، أ. ح.، 20 سنة، عاطل ومقيم بدائرة القسم، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات والمساكن والمتاجر بإسلوب الكسر.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما ، وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها واعترفا بارتكاب 6 حوادث سرقات من داخل السيارات والمساكن والمتاجر بذات الإسلوب، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة ، تحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية.