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حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة سيارة وطلب فدية من صاحبها فى البساتين

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:34 م
حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة سيارة وطلب فدية من صاحبها فى البساتين سيارات مسروقة-أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق ، بتهمة

سرقة سيارة

، والشروع فى مساومة مالكها لإعادتها مقابل مبلغ مالى. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، مفاده تلقى بلاغ من محامى وكيلاً عن إحدى شركات إطارات السيارات، باكتشاف سائق بذات الشركة بسرقة السيارة قيادته والخاصة بالشركة محل عمله، وذلك حال توقفها بدائرة القسم ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلَيْن،  سبق اتهامهما فى 29 قضية متنوعة، عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبحوزتهما (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة- فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار).
 
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك"  وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميلهما (عاطل- سبق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص" ضُبط وبحوزته (مبلغ مالى- هاتف محمول) والذى اعترف بتحصله على السيارة من المتهمين مقابل مبلغ مالى وأنه كان فى سبيله لمساومة مالكها على دفع مبلغ مالى 50 ألف جنيه مقابل إعادتها، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة سيارات أخرى ومساومة مالكيها، والهاتف المحمول لاستخدامه فى المساومة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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