القبض على المتهم بقتل ربة منزل بالحوامدية

كتب ـ بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل ربة منزل والتخلص من جثتها بترعة في الحوامدية، وكشفت التحريات أن المتهم متزوج منها عرفيا، وارتكب الجريمة بسبب خلافات أسرية بينهما.

تلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة بترعة صغيرة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوجها عرفيا وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.