حبس المتهم بعصابة الاتجار فى الأعضاء البشرية بشبرا الخيمة

وقال المتهم "رجب .ج" خلال تحقيقات البحث الجنائى، أنه يقوم باستقطاب الراغبين فى بيع الأعضاء البشريه (الكلى) وإجراء العملية بمراكز خاصة بشريكة "طبيب هارب"، مقابل مبالغ مالية تتراوح من 50 ألفا وحتى 100 ألف جنيه، وأنه يتم إيواء المجنى عليه بمحل إقامته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وكان قد تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد الخولى بورود معلومات بشأن قيام شخصين عاطل، ومدير عيادة أحد الأطباء باستقطاب الأشخاص وحثهم على بيع أعضائهم البشرية "كلى" مقابل مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد رغبتهم بالتبرع، وإجراء عملية النقل بإحدى المستشفيات.

تشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، حيث دلت التحريات على قيام العاطل بإيواء المجنى عليهم بمحل إقامته بقسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية لحين الانتهاء من إجراء العمليات.

تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط العاطل، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع مدير العيادة المذكور "هارب" جرى إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب وتولت النيابة التحقيق.