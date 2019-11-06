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جوائز تصل إلى 700 ألف جنيه.. إطلاق أول مسابقة فرنسية - مصرية للشركات الناشئة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:44 م
جوائز تصل إلى 700 ألف جنيه.. إطلاق أول مسابقة فرنسية - مصرية للشركات الناشئة طارق عامر
كتبت هبة السيد

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شهد اليوم محافظ البنك المركزى طارق عامر، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير فرنسا فى مصر، ستيفان روماتيه، الإطلاق الرسمى لأول مسابقة من نوعها للشركات الناشئة فى مصر، وذلك بالقرية الذكية، وبحضور ما يزيد عن 300 مشارك.
 
جاءت المسابقة نتاج ثمار رغبة مشتركة فرنسية - مصرية لدفع سبل التعاون الثنائى فى مجال الابتكار وريادة الأعمال، وتأتى عقب إعلان النوايا الذى تم توقيعه خلال زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر في يناير 2019، بهدف تدعيم الأعمال الحرة وتعظيم فرص نمو الشركات الناشئة فى مجال الخدمات الرقمية.
 
وتطمح هذه المسابقة إلى إتاحة الفرصة للتطور أمام الشركات المصرية الناشئة التى تمتلك القدرة على النمو في القطاعات ذات الأولوية المشتركة للتعاون بين فرنسا ومصر وهي "الصحة، والتكنولوجيا المالية، والمدن المستدامة"، ومساعدتها كي تصبح شركات رائدة في مجال التحول الرقمي، وهذه المسابقة لم تكن لترى النور إلا من خلال مساندة ما يزيد عن 15 شركة فرنسية، منها أكسا وكريديه اجريكول وأورانج وشنايدر الكتريك ودانون وسانوفي وفاليو، مالكة لخبرة كبيرة في هذه القطاعات الثلاثة.
 
ويمتد باب الاشتراك في المسابقة حتى 15 يناير 2020 من خلال المنصة الالكترونية: http://startup.franceinegypt.com
 
وفى المرحلة الأولى من المسابقة سيتم اختبار الشركات الناشئة وإدراجها في برنامج تدريبى مكثف ينظمه بصورة مشتركة عدد من الشركاء المختصين بدفع بيئة الابتكار وهم TIEC  و Falak و  Flat6LabsوEFG EV Fintech.
 
وفي المرحلة الثانية، سيتم تنظيم حدث كبير في الربيع المقبل، لاختيار الفائزين السبعة بالمسابقة والإعلان عنهم وذلك بحضور شخصيات عامة فرنسية ومصرية وممثلين عن البيئة الاقتصادية للشركات وكذلك مستثمرين.
 
وستتقاسم الشركات الناشئة السبعة الفائزة جائزة قيمتها الإجمالية 750 ألف جنيه، بجانب استفادتها من العديد من الإجراءات لمساندتها ودعمها بواسطة الرعاة والشركاء في المسابقة.
 
وينشر "اليوم السابع" الموقع الرسمى للمسابقة، وهو البوابة الإلكترونية الوحيدة التي يمكن من خلالها الترشح للمسابقة : http://startup.franceinegypt.com  وصفحة الفيسبوك المخصصة لهذا الحدث: @startup.franceinegypt وكذلك موقع سفارة فرنسا في القاهرة ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
 
 
 
 

الشركات الناشئة

وزارة الاتصالات

فرنسا

اخبار الاقتصاد

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