السجن 3 سنوات لمتهم باستعمال القوة ومقاومة السلطات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "رمضان.ع.أ" 30 سنة عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بمقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود وقائع القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز ساقلته عندما شن ضباط مركز شرطة سوهاج حملة لضبط المتهم ا لصدور حكم قضائى ضده فقام باستعمال القوة مع رجال الشرطة والقوة المصاحبة له ومقاومة السلطات بأن اطلق عليهم النار لمحاولة الهروب، إلا أن رجال الشرطه تصدوا للمتهم وتمكنوا من السيطرة والقبض عليه وضبط السلاح الذى كان بحوزته .

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق .