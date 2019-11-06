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جامعة المنيا فى المربع الذهبى بالبطولة العربية لخماسى كرة القدم بــ"جنوب الوادى"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:42 م
جامعة المنيا فى المربع الذهبى بالبطولة العربية لخماسى كرة القدم بــ"جنوب الوادى" منتخب جامعة المنيا لخماسى كرة القدم
المنيا – فريق المحافظات

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تأهل منتخب جامعة المنيا لخماسى كرة القدم إلى الدور ربع النهائى والمربع الذهبى فى مسابقة البطولة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات المقامة بجامعة جنوب الوادى خلال الفترة من 2 إلى 7من نوفمبر الجاري، تحت رعاية وزارة التعليم العالى، ووزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد فوزه على جامعة بنى سويف فى المباراة التى أقيمت صباح اليوم بهدفين مقابل هدف واحد، وبعد صعوده للدور الثمانية بتقدمه وفوزه على منتخب جامعة المستقبل التى واجهها مساء أمس بركلات الجزاء الترجيحية.

 

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أن منتخبات الجامعة لخماسى كرة القدم لها تاريخ مشرف خلال مشاركاتها بالبطولة بالأعوام السابقة، مؤكداً أن لاعبونا قدموا مستوى جيدا فى المباراة واظهروا روحا رياضية عالية، متمنياً أن يحقق الفريق مركزاً متميزاً هذا العام فى البطولة خلال دورتها الخامسة عشر، ومشيراً إلى أن الجامعة انتقت أفضل الكوادر الطلابية للمشاركة بالبطولة.

 

يُشرف على فريق جامعة المنيا كل ووليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور أحمد بسيوني، مدير إدارة النشاط الرياضى واحمد فهمى مشرف اداري، ويقوم بتدريب الفريق الدكتور مصطفى شادي.

 

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جامعة المنيا

فريق جامعة المنيا

البطولة العربية لخماسى كرة القدم

المنيا

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