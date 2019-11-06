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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:09 ص
خالد صلاح
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تنفيذ مشروعات رصف وإحلال طرق بمركز بلاط فى الوادى الجديد بتكلفة 8,9 مليون جنيه

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:00 ص
تنفيذ مشروعات رصف وإحلال طرق بمركز بلاط فى الوادى الجديد بتكلفة 8,9 مليون جنيه محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية فى قطاع الطرق بالمركز والقرى التابعة له بتكلفة 8 ملايين و941 ألف جنيه، والتى تضمنت تنفيذ ورصف عدد من الطرق الرئيسية والفرعية داخل نطاق المركز وذلك ضمن خطة العام المالى الحالى.

قال عباس فى تصريح لـ اليوم السابع أنه تم أيضا الانتهاء من تشغيل مبانى الوحدات المحلية برئاسة المركز و5 وحدات محلية قروية بنظام الطاقة الشمسية ضمن خطة المحافظة لتعميم فكرة تشغيل المنشآت الحكومية بالطاقة الشمسية وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم بترشيد الطاقة الكهربائية والتوسع فى استخدام الطاقة البديلة.

أضاف عباس أنه جرى تخصيص مبلغ مليون و400 ألف جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمدينة والقرى والتى اشتملت على شراء اثاث ومستلزمات واستكمال النواقص فى الوحدات المحلية القروية وفقا لدرجة الأهمية.


الوادى الجديد

مركز بلاط

الطاقة الشمسية بالوادى الجديد

رصف الطرق بالوادى الجديد

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