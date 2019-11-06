تقرير يكشف تفاصيل جرائم أردوغان واستخدامه أسلحة محرمة بسوريا

كتب محمود العمري

أعدت مؤسسة ماعت، تقرير بالفيديو يكشف جرائم أردوغان في شمال سوريا، واستخدامه الأسلحة المحرمة دوليا ضد المواطنين، وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين الأكراد، إضافة إلى تكفيره الأكراد في كلمة له بأحد مساجد تركيا.

وأضاف التقرير، فى شهادات حية من المستشفيات تثبت جرائم الديكتاتور التركي ضد المواطنين في سوريا، إضافة إلى التقارير التى صدرت من المنظمات الحقوقية الدولية التى تبين وتكشف جرائم القوات التركية ضد السوريين، كما أوضح التقرير أن هناك تنسيق يتم بين القوات التركية والجماعات الإرهابية في سوريا، لارتكاب أبشع الجرائم ضد المواطنين المدنيين بشكل مستمر لتنفيذ مخطط أردوغان فس الاستيلاء على الأراضى السورية.