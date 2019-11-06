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تعرف على عناوين المستشفيات الحكومية فى محافظة بنى سويف

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:47 ص
تعرف على عناوين المستشفيات الحكومية فى محافظة بنى سويف محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تمتلك محافظة بنى سويف العديد من المستشفيات الحكومية منها مستشفى نموءجى وأخرى عام بالإضافة إلى 5مستفيات مركزية و 3مستفيات نوعية ومستشفى جامعى ومستشفى عسكرى ومستشفى تأمين صحى 

وينشر اليوم السابع عناوين المستشفيات الحكومية فى بنى سويف

مستشفى بنى سويف النموذجى 

منطقة كورنيش النيل مدينة بنى سويف

2مستشفى حميات بنى سويف

شارع عبد الحميد الجندي منطقة الحميات 

 

3مستسفى الرمد

أمام مجمع محاكم بنى سويف بجوار مديرية الإسكان

 

4مستسفى الصدر 

شارع جاهين بجوار مديرية الصحة بمدينة بنى سويف

 

5مستشفى جامعة بنى سويف

منطقة مقبل الشاملة .. بجوار كلية الطب ومنطقة

 بنى سويف الأزهرية

 

6مستشفى التأمين الصحى 

كورنيش النيل نهاية شارع محمد متولى الشعراوى

 

7مستسفى بنى سويف العسكرى

طريق بنى سويف أطفيح الصحراوى منطقة بياض العرب شرق النيل

 

8,مستشفى ناصر العام 

شارع جمال عبد الناصر مدينة ناصر

 

9مستسفى الواسطى المركزى

شارع سعد زغلول بجوار شريط السكك الحديدية مدينة الواسطى 

 

10مستشفى اهناسيا المركزى

شارع ترعة السلطانى مدينة اهناسيا 

 

11مستشفى ببا المركزى

شارع المستشفى مدينة ببا

 

12مستشفى سمسطا المركزى

شارع المستشفى مدينة سمسطا

 

13 مستشفى الفشن المركزى

شارع المستشفى مدينة الفشن

 


بنى سويف

مستشفيات بنى سويف

عناوين المستشفيات

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