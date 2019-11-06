تعرف على عناوين المستشفيات الحكومية فى محافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تمتلك محافظة بنى سويف العديد من المستشفيات الحكومية منها مستشفى نموءجى وأخرى عام بالإضافة إلى 5مستفيات مركزية و 3مستفيات نوعية ومستشفى جامعى ومستشفى عسكرى ومستشفى تأمين صحى

وينشر اليوم السابع عناوين المستشفيات الحكومية فى بنى سويف

مستشفى بنى سويف النموذجى

منطقة كورنيش النيل مدينة بنى سويف

2مستشفى حميات بنى سويف

شارع عبد الحميد الجندي منطقة الحميات

3مستسفى الرمد

أمام مجمع محاكم بنى سويف بجوار مديرية الإسكان

4مستسفى الصدر

شارع جاهين بجوار مديرية الصحة بمدينة بنى سويف

5مستشفى جامعة بنى سويف

منطقة مقبل الشاملة .. بجوار كلية الطب ومنطقة

بنى سويف الأزهرية

6مستشفى التأمين الصحى

كورنيش النيل نهاية شارع محمد متولى الشعراوى

7مستسفى بنى سويف العسكرى

طريق بنى سويف أطفيح الصحراوى منطقة بياض العرب شرق النيل

8,مستشفى ناصر العام

شارع جمال عبد الناصر مدينة ناصر

9مستسفى الواسطى المركزى

شارع سعد زغلول بجوار شريط السكك الحديدية مدينة الواسطى

10مستشفى اهناسيا المركزى

شارع ترعة السلطانى مدينة اهناسيا

11مستشفى ببا المركزى

شارع المستشفى مدينة ببا

12مستشفى سمسطا المركزى

شارع المستشفى مدينة سمسطا

13 مستشفى الفشن المركزى

شارع المستشفى مدينة الفشن