تعرف على عناوين المستشفيات الحكومية فى محافظة بنى سويف

تمتلك محافظة بنى سويف العديد من المستشفيات الحكومية منها مستشفى نموءجى وأخرى عام بالإضافة إلى 5مستفيات مركزية و 3مستفيات نوعية ومستشفى جامعى ومستشفى عسكرى ومستشفى تأمين صحى
وينشر اليوم السابع عناوين المستشفيات الحكومية فى بنى سويف
مستشفى بنى سويف النموذجى
منطقة كورنيش النيل مدينة بنى سويف
2مستشفى حميات بنى سويف
شارع عبد الحميد الجندي منطقة الحميات
3مستسفى الرمد
أمام مجمع محاكم بنى سويف بجوار مديرية الإسكان
4مستسفى الصدر
شارع جاهين بجوار مديرية الصحة بمدينة بنى سويف
5مستشفى جامعة بنى سويف
منطقة مقبل الشاملة .. بجوار كلية الطب ومنطقة
بنى سويف الأزهرية
6مستشفى التأمين الصحى
كورنيش النيل نهاية شارع محمد متولى الشعراوى
7مستسفى بنى سويف العسكرى
طريق بنى سويف أطفيح الصحراوى منطقة بياض العرب شرق النيل
8,مستشفى ناصر العام
شارع جمال عبد الناصر مدينة ناصر
9مستسفى الواسطى المركزى
شارع سعد زغلول بجوار شريط السكك الحديدية مدينة الواسطى
10مستشفى اهناسيا المركزى
شارع ترعة السلطانى مدينة اهناسيا
11مستشفى ببا المركزى
شارع المستشفى مدينة ببا
12مستشفى سمسطا المركزى
شارع المستشفى مدينة سمسطا
13 مستشفى الفشن المركزى
شارع المستشفى مدينة الفشن
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