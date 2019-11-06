تساؤلات هامة حول عمليات تصحيح الإبصار يجيب عنها الدكتور أحمد المعتصم

تقرير خاص

تتعدد عمليات تصحيح الابصار، ولذلك يشعر دائما المريض بالحيرة في اختيار العملية المناسبة له.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح من خلال حديثه لـ"اليوم السابع" أهم التساؤلات المتعلقة بعمليات تصحيح الإبصار.

*هل الليزك السطحي هو الـ PRK؟

- لا يوجد ما يسمى الليزك السطحي فالمسمى الصحيح هو الليزر السطحي وهو الـ PRK ويتم توجيه الليزر على سطح القرنية دون قص في القرنية، انواع عمليات تصحيح الابصار كثيرة للغاية بداية من الليزر السطحي وحتى الفيمتو سمايل، والفرق بينهما كالتالي الليزر السطحي يتم بتوجيه الليزر على سطح القرنية، والليزك يتم قص القرنية، الفيمتو ليزك يتم قص القرنية بإستخدام الليزر، الفيمتو سمايل لا يتم القص نهائياً ويتم سحب قصر النظر بدون اي شئ اخر.



الفرق بين انواع عمليات تصحيح الابصار

* هل يوجد شعور بالألم وقت العملية؟

- لا يوجد اي ألم في وقت العملية، وعمليات تصحيح الابصار لا يوجد بها ألم ولا يستخدم التخدير الموضعي والمريض نظل نتحدث معه اثناء اجرائها، لكن مريض الليزر السطحي الـ PRK سيشعر ببعض الألم بعد اجرائها وعليه ان يتحمله بواسطة قطرات معينة ومخدر، والالم مقبول ومحتمل، وعمليات تصحيح الابصار تستغرق من دقيقة الي دقيقتين على الاكثر، جميع العمليات يزاول فيها المريض حياته بشكل طبيعي بعدها فيما عدا عمليات الليزر السطحي تأخذ بعض الوقت للشفاء.

* هل الكشف والفحص والعملية يتم في نفس اليوم؟

- نعم الكشف والفحص والعملية في نفس اليوم ولكن إذا كان هناك ازدحام في المركز يتم حجز ميعاد لإجراء العملية في وقت لاحق.

* ما هي عمليات الكونتورا فيجن؟

- جميع عمليات تصحيح الابصار السالفة الذكر يتم ضرب الليزر بشكل عادي ليعالج قصر النظر اما عمليات الكونتورا فيجن فهي تعني الليزر التفصيلي حيث يتم تصحيح الابصار ببصمة العين، ويعتبر من احدث الوسائل لتصحيح الابصار، حيث نأخذ مقاسات القرنية 20 ألف نقطة في 5 ثواني، واقوم بإدخالهم على الجهاز ويتم تفصيل ليزر مخصوص للمريض يعالج قصر النظر ويعالج ايضا اي تعرجات فقي القرنية ، وميزاته انه يعطيك نظر افضل من النظارة بكثير.



6 معلومات هامة حول عمليات تصحيح الابصار

* هل مريض القرنية المخروطية يصلح معه عمليات تصحيح الابصار؟

- ممنوع منعاً باتاً ان يقوم مريض القرنية المخروطية بعمليات تصحيح الابصار

* ما هو علاج قصر النظر للقرنية المخروطية؟

- مريض القرنية المخروطية حسب حالته، فبعض الحالات الشبيهه للمخروطية ولكنها ليست مخروطية يتم عمل تثبيت للقرنية وليزر سطحي، ولكن ممنوع تماما عمليات الليزك بها لان القرنية ضعيفة لا يمكن ازالة طبقات منها، اما مرض القرنية المخروطية فيجب التدخل بزراعة قرنية وفي بداية الاصابة به نقوم بعمل تثبيت او زراعة حلقات بما يعرف بالفيمتورينج، واذا كانت الحالة متأخرة فيتم زرع قرنية جديدة، وتعتبر زرع حلقات ودعامات للمريض البديل الامن لعمليات زرع القرنية وتعطي نتيجة ممتازة.

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