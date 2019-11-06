تراجع سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.11% رغم ارتفاع أرباحه

كتب هانى الحوتى

تراجع سهم مصرف السلام البحرين ، بنسبة 2.11% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، ببورصة دبى، خاسرا 0.020 درهم ليصل إلى مستوى 0.930 درهم، بحجم تداول 507 ألف ورقة مالية بقيمة 473 ألف درهم.

,جاء ذلك على الرغم من إعلان مصرف السلام البحرين، تحقيق أرباح بلغت 4.91 مليون دينار فى الربع الثالث لعام 2019 مقابل 4.11 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 19.3%، وبلغ صافى الربح خلال التسعة أشهر الأولى 17.22 مليون دينار مقابل 13.52 مليون دينار بنسبة نمو 27.36%.