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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:18 م
خالد صلاح
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تراجع أسعار النفط بسبب نمو المخزونات الأمريكية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:16 م
تراجع أسعار النفط بسبب نمو المخزونات الأمريكية براميل نفط ـ صورة أرشيفية
واشنطن(أ ش أ)

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل " نمو" المخزونات الخام الأمريكية بما يفوق التوقعات، وذلك بعد مكاسب على مدى ثلاث جلسات من جراء توقعات بهدوء حدة التوترات التجارية الأمريكية - الصينية.

وسجلت العقود الآجلة - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - لخام القياس العالمي برنت 62.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:38 بتوقيت "جرينتش " بانخفاض 38 سنتا، أى ما يعادل 0.6 % ، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس "الوسيط الأمريكي" 30 سنتا، أي ما يعادل 0.5% ، إلى 56.93 دولار للبرميل، وكان سجل مكاسب بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة.


وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بواقع 4.3 مليون برميل في الأسبوع - المنتهي في أول نوفمبر الجاري - إلى 440.5 مليون برميل، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي، وهو ما يزيد تقريبا ثلاثة أمثال توقعات المحللين بزيادة 1.5 مليون برميل.
وبحسب تقرير "أوبك " عن آفاق سوق النفط للعام 2019، فإنه من المتوقع أن تقل الكميات التي توردها المنظمة في السنوات الخمس المقبلة في ظل نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي ومصادر منافسة أخرى.

 


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