تراجع أسعار النفط بسبب نمو المخزونات الأمريكية

واشنطن(أ ش أ)

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل " نمو" المخزونات الخام الأمريكية بما يفوق التوقعات، وذلك بعد مكاسب على مدى ثلاث جلسات من جراء توقعات بهدوء حدة التوترات التجارية الأمريكية - الصينية.

وسجلت العقود الآجلة - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية - لخام القياس العالمي برنت 62.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:38 بتوقيت "جرينتش " بانخفاض 38 سنتا، أى ما يعادل 0.6 % ، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس "الوسيط الأمريكي" 30 سنتا، أي ما يعادل 0.5% ، إلى 56.93 دولار للبرميل، وكان سجل مكاسب بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة.



وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بواقع 4.3 مليون برميل في الأسبوع - المنتهي في أول نوفمبر الجاري - إلى 440.5 مليون برميل، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي، وهو ما يزيد تقريبا ثلاثة أمثال توقعات المحللين بزيادة 1.5 مليون برميل.

وبحسب تقرير "أوبك " عن آفاق سوق النفط للعام 2019، فإنه من المتوقع أن تقل الكميات التي توردها المنظمة في السنوات الخمس المقبلة في ظل نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي ومصادر منافسة أخرى.