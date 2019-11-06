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تراجع النفط بعد صعود لثلاثة أيام بسبب المخزونات الأمريكية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:26 ص
تراجع النفط بعد صعود لثلاثة أيام بسبب المخزونات الأمريكية نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل نمو مخزونات الخام الأمريكية بما يفوق التوقعات وذلك بعد مكاسب على مدى ثلاث جلسات جراء توقعات بأن تهدأ حدة التوترات التجارية الأمريكية الصينية.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.58 دولار للبرميل بانخفاض 38 سنتا ما يعادل 0.6 بالمئة. وأمس الثلاثاء، ارتفع برنت عند التسوية 1.3 بالمئة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 56.93 دولار للبرميل وكان قد سجل مكاسب 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بواقع 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر إلى 440.5 مليون برميل وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي التي صدرت أمس وهو ما يزيد تقريبا ثلاثة أمثال توقعات المحللين بزيادة 1.5 مليون برميل.

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك أمس الثلاثاء إن آفاق سوق النفط للعام 2020 قد تشهد صعودا محتملا.

وبحسب تقرير أوبك عن آفاق سوق النفط للعام 2019، من المتوقع أن تقل الكميات التي توردها المنظمة في السنوات الخمس المقبلة في ظل نمو إنتاج النفط الصخرى الأمريكي ومصادر منافسة أخرى.

 


النفط

المخزونات الأمريكية

النفط الصخرى

اوبك

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