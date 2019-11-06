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تحرير 69 قضية في حملة تموينية بالجيزة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:27 ص
تحرير 69 قضية في حملة تموينية بالجيزة مباحث التموين-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شن ضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة، حملة لضبط المخالفين من أصحاب المخابز والمحلات التجارية، وحائزي السلع الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر.
 
أسفرت الحملة عن تحرير 69 قضية متنوعة بين عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإغلاق منشآت غير مرخصة.
كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وغش تجاري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
 

حملة أمنية

حملة تموينية

غش تجاري

أمن الجيزة

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