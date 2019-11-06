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تأخر إقلاع رحلتين دولتين بالمطار وإلغاء أخرى لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:15 ص
تأخر إقلاع رحلتين دولتين بالمطار وإلغاء أخرى لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة-ارشيفية
كتبت ـ رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع رحلتين دولتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، وإلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها إقتصاديا لانخفاض عدد الركاب.
 
وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.
 
وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخري.
 
وأوضحت المصادر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.
 
 

حركة الطيران

رحلات دولية

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رحلات الطيران

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