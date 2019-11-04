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رئيس مطار القاهرة: يتم العمل على توسعة مبنى "3" لإنشاء منطقة ترانزيت

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:14 م
رئيس مطار القاهرة: يتم العمل على توسعة مبنى "3" لإنشاء منطقة ترانزيت مطار شرم الشيخ -ارشيفيه
كتب أحمد مصطفى - محمود عبد الغنى

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قال المهندس أحمد فوزي، رئيس شركة ميناء القاهرة الدولي، إن الشركة تعمل علي الربط بين مبنى الركاب الجديد رقم 2 بالمطار مع الجراج متعدد الطوابق بتكلفة تتعدي 200 مليون جنيه، علي أن يتم عقد جلسة مع الشركة المنفذة للمشروع خلال الأسبوع القادم.

 

وأضاف رئيس شركة مطار القاهرة الدولي، خلال احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولى، إن الشركة الفرنسية التي تم اختيارها للقيام بأعمال إعادة تطوير مبني الركاب القديم رقم 1 بالمطار، بدأت في عملها بالمطار بتكلفة 200 مليون دولار، وأن التطوير لن يتم من خلاله هدم المبني، للمحافظة علي الشكل التاريخي للمبني.

 

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا علي انشاء توسعه مبني الركاب رقم 3 بالمطار لإنشاء منطقة ترانزيت بإجمالي 5 الأف متر مسطح لاستيعاب الحركة الكبيرة في حركة الترانزيت والتي تتعدى 30%، بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة لبدء انشاء مبني الركاب رقم 4.

 

وأشارإلي أنه تم تركيب أكثر من 2500 كاميرا متعددة بالمطار داخل المطار وعلى الأسوار الخارجية، حيث تهدف الوزارة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 30 مليون راكب، والوصول إلي المطار لمنافسة المطارات العالمية.

 

 

مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

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