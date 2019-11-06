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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:11 م
خالد صلاح
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"بيطري المنيا" يضبط 457 كجم لحوم بـ 4 مراكز

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:01 م
"بيطري المنيا" يضبط 457 كجم لحوم بـ 4 مراكز لحوم فاسده-ارشيفية
المنيا - فريق المحافظات

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نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم بمراكز المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 6 محاضر ضد أصحاب محلات الجزارة خلال عدد من الحملات على 4 مراكز بالمحافظة ( ابوقرقاص، ديرمواس، ملوي، بني مزار ) بإجمالي 457 كيلو لحوم  منها 403 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و54كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشيراً إلى أنه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقاً للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

 

وأكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.

 

 


الطب البيطري

الغش التجارى

المنيا

لحوم فاسدة

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