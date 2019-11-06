بورصة دبى: 1121 مستثمراً جديداً ينضمون للسوق ليرتفع الإجمالي إلى 844,245 مستثمراً

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة سوق دبي المالى، اليوم الأربعاء، عن نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر 2019، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 95.5 مليون درهم بانخفاض نسبته 8% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2018 والبالغة 103.7 مليون درهم.

وبلغ صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي 30.4 مليون درهم مقابل 20.9 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2018 بارتفاع نسبته 45%.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 241.6 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019، مقابل 251.9 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع 133.9 مليون درهم من العمليات التشغيلية و 107.7 مليون درهم من الاستثمارات، ووصلت النفقات بنهاية سبتمبر 2019 إلى 146.1 مليون درهم مقابل 148.2 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2018.

أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغت 78.1 مليون درهم مقابل 69.5 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2018، في حين بلغت نفقات الربع الثالث 47.7 مليون درهم مقابل 48.6 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2018.

وفي حين انخفض إجمالي قيمة تداولات السوق بنسبة 17%خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 39.5 مليار درهم، وشهد الربع الثالث ارتفاعاً نسبته 29.5% في قيمة التداول إلى 14.5 مليار درهم، بحسب بيان صحفى اليوم الأربعاء.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالى، إن أداء سوق دبى المالى أظهر تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثالث، فرغم البداية المتراجعة لنشاط التداول في النصف الأول إلا أن إجمالي قيمة التداولات تحسن بصورة ملحوظة خلال الربع الثالث مسجلاً ارتفاعاً نسبته 29.5%، الأمر الذي أسهم في تقليص معدل التراجع في قيمة التداول إلى حد بعيد.

وسجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً نسبته 10% بنهاية سبتمبر 2019، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 6.5% إلى 367 مليار درهم، ونحن نتطلع إلى اكتساب هذا الأداء الإيجابي قوة دفع أكبر في ظل محافظة الاقتصاد الوطني على حيويته ومعدلات نموه الجيدة وكذلك تكامل بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية وجاذبية الفرص الاستثمارية التي يوفرها.

وأضاف عيسى كاظم: "حافظ السوق على جاذبيته للاستثمار الأجنبي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 2.2 مليار درهم، واجتذب السوق 1121 مستثمراً جديداً ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين لديه إلى 844,245 مستثمراً."

وحول مساعي السوق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر توطيد صلات الشركات المدرجة مع المجتمع الاستثماري العالمي، قال عيسى كاظم: " نظم السوق مؤتمرين للمستثمرين العالميين في نيويورك ولندن، وحققا نجاحاً لافتاً بما يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كما يعكس قدرة السوق المتزايدة على تعزيز النمو واستدامته واستقطاب مؤسسات استثمارية جديدة نتيجة تنوع وجودة فرصه الاستثمارية، لقد حمل المؤتمران رسالة واضحة بشأن قوة الطلب من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية إزاء الشركات المدرجة في السوق، الأمر الذي يبشر بمزيد من الزخم لنشاط السوق في المرحلة المقبلة."

ويمتلك سوق دبي المالي حضوراً مؤثراً للاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي على حد سواء، ووصلت نسبة ملكية المؤسسات الاستثمارية من إجمالي القيمة السوقية إلى 83.4% في نهاية سبتمبر 2019، كما وصلت حصتها من التداول إلى 54.5%.

وفي الوقت ذاته يحافظ المستثمرون الأجانب على نشاطهم الكبير في السوق إذ استحوذوا على 47.6% من تداولاته بنهاية الربع الثالث من العام 2019، كما وصلت ملكيتهم إلى 17.3 % من إجمالي القيمة السوقية.

وفي إطار جهود السوق لتوفير أفضل الخدمات الذكية والرقمية لقاعدته المتنوعة من المتعاملين قال عيسى كاظم: " أطلق السوق في الربع الثالث من العام الجاري خدمة "حسابي- myAccount"، التي تمنح المستثمرين أداة مرنة وفعالة لإجراء التحويلات النقدية من مبالغ التوزيعات بحيث يمكنهم التحويل من الحساب الالكتروني الجديد لتوزيعات الأرباح إلى الحسابات المصرفية أو حساب بطاقة آيفستر الخاصة بهم، وكذلك إمكانية استخدام المبالغ المتوفرة للمشاركة في أية اكتتابات عامة أو حقوق أولوية الاكتتاب في السوق.