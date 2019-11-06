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بلاغات التغيب سبيل الوصول لكشف غموض العثور على جثة مجهولة بـ6 أكتوبر

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:30 ص
بلاغات التغيب سبيل الوصول لكشف غموض العثور على جثة مجهولة بـ6 أكتوبر حبس - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة بأقسام الشرطة، للتوصل لهوية شاب تم العثور على جثته بمدينة 6 أكتوبر.

 

وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لموقع العثور على الجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية. ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص. وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مجهولة الهوية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


العثور على جثة

جريمة قتل

مدينة 6 أكتوبر

أمن الجيزة

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