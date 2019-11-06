انفوجراف.. قبل ما تسدد قيمة استهلاك الكهرباء اعرف ازاى تقرأ الفاتورة





خانة رسوم النظافة: نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الخطوات السليمة لقراءة فاتورة الكهرباء بشكل سليم ليتأكد المواطن من صحة الفاتورة قبل سدادها، وفيما يلى خطوات قراءة الفاتورة:



طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله بمبلغ يتراوح ما بين 3 جنيهات وحتى 10 جنيهات حسب الشريحة المستهلكة.



خانة حاليا:



وهى الخانة التى تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند اصدار الفاتورة.



خانة سابقة:



وهى الخانة التى تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.



خانة الاستهلاك:



وهى الخانة التى توضح عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.



خانة قيمة الاستهلاك:



وهى الخانة التى توضح تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.



خانة رسوم:



يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة وعادة ما تكون ما بين 2 إلى 10 قروش.



خانة تسويات ورسوم:



هى الخانة التى توضح قيمة المبالغ المالية التى تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.



خانة الإجمالى:



وتشمل المبلغ الإجمالى المطلوب من المستهلك سداده بعد اضافة الرسوم والتسويات والأقساط.



خانة رقم اللوحة:



وأوضح رقم العداد المملوك المستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.



خانة تاريخ الإصدار:



وهى توضح تاريخ اصدار الفاتورة وعن أى شهر صدرت.



خانة منطقة:



وتحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.



خانة إدارة:



تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.



خانة رصيد أقساط:



وهى الخانة التى يتم إضافة المبالغ المالية التى يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.



خانة المطلوب سداده:

وهى القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد اضافة الاقساط والرسوم والتسويات.

