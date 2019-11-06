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انفوجراف.. قبل ما تسدد قيمة استهلاك الكهرباء اعرف ازاى تقرأ الفاتورة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:07 م
انفوجراف.. قبل ما تسدد قيمة استهلاك الكهرباء اعرف ازاى تقرأ الفاتورة فاتورة الكهرباء المنزلية
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الخطوات السليمة لقراءة فاتورة الكهرباء بشكل سليم ليتأكد المواطن من صحة الفاتورة قبل سدادها، وفيما يلى خطوات قراءة الفاتورة:

خانة رسوم النظافة:

طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله بمبلغ يتراوح ما بين 3 جنيهات وحتى 10 جنيهات حسب الشريحة المستهلكة.

خانة حاليا:

وهى الخانة التى تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند اصدار الفاتورة.

خانة سابقة:

وهى الخانة التى تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

خانة الاستهلاك:

وهى الخانة التى توضح عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خانة قيمة الاستهلاك:

وهى الخانة التى توضح تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خانة رسوم:

يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة وعادة ما تكون ما بين 2 إلى 10 قروش.

خانة تسويات ورسوم:

هى الخانة التى توضح قيمة المبالغ المالية التى تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.

خانة الإجمالى:

وتشمل المبلغ الإجمالى المطلوب من المستهلك سداده بعد اضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

خانة رقم اللوحة:

وأوضح رقم العداد المملوك المستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.

خانة تاريخ الإصدار:

وهى توضح تاريخ اصدار الفاتورة وعن أى شهر صدرت.

خانة منطقة:

وتحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.

خانة إدارة:

تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

خانة رصيد أقساط:

وهى الخانة التى يتم إضافة المبالغ المالية التى يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

خانة المطلوب سداده:
وهى القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد اضافة الاقساط والرسوم والتسويات.
 
 
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الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

فاتورة الكهرباء

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