انفوجراف.. قبل ما تسدد قيمة استهلاك الكهرباء اعرف ازاى تقرأ الفاتورة

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الخطوات السليمة لقراءة فاتورة الكهرباء بشكل سليم ليتأكد المواطن من صحة الفاتورة قبل سدادها، وفيما يلى خطوات قراءة الفاتورة:
خانة رسوم النظافة:
خانة رسوم النظافة:
طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله بمبلغ يتراوح ما بين 3 جنيهات وحتى 10 جنيهات حسب الشريحة المستهلكة.
خانة حاليا:
وهى الخانة التى تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند اصدار الفاتورة.
خانة سابقة:
وهى الخانة التى تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.
خانة الاستهلاك:
وهى الخانة التى توضح عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.
خانة قيمة الاستهلاك:
وهى الخانة التى توضح تكلفة عدد الكيلو وات ساعة التى تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.
خانة رسوم:
يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة وعادة ما تكون ما بين 2 إلى 10 قروش.
خانة تسويات ورسوم:
هى الخانة التى توضح قيمة المبالغ المالية التى تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.
خانة الإجمالى:
وتشمل المبلغ الإجمالى المطلوب من المستهلك سداده بعد اضافة الرسوم والتسويات والأقساط.
خانة رقم اللوحة:
وأوضح رقم العداد المملوك المستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.
خانة تاريخ الإصدار:
وهى توضح تاريخ اصدار الفاتورة وعن أى شهر صدرت.
خانة منطقة:
وتحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.
خانة إدارة:
تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.
خانة رصيد أقساط:
وهى الخانة التى يتم إضافة المبالغ المالية التى يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.
خانة المطلوب سداده:
وهى القيمة النهائية المطلوب من المستهلك سدادها بعد اضافة الاقساط والرسوم والتسويات.
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