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خالد صلاح
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اليابان تمنح السفير نبيل فهمى وسام الشمس المشرقة من الطبقة الأولى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:53 م
اليابان تمنح السفير نبيل فهمى وسام الشمس المشرقة من الطبقة الأولى السفير نبيل فهمى
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منحت اليابان وسام "الشمس المشرقة" من الطبقة الأولى الوشاح الأكبر، إلى السفير نبيل فهمى وزير خارجية مصر السابق وسفير مصر لدى اليابان سابقًا.

 

وأعرب السفير نوكى ماساكى سفير اليابان لدى مصر، خلال حفل تسليم الوسام بالقاهرة اليوم الأربعاء، عن تهانيه القلبية للسفير نبيل فهمى على حصوله على أعلى وسام ياباني، وعن تقديره وامتنانه تجاه إسهاماته الكبيرة فى تعزيز العلاقات المصرية - اليابانية كسفير مصر لدى اليابان وأيضًا كوزير خارجية مصر سابقًا

 

من جانبه، أعرب السفير هانى سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، عن سعادته للتواجد فى تكريم السفير فهمي، مشيرًا إلى أن السفير فهمى يستحق التكريم على دوره الفعال فى خدمة الدبلوماسية المصرية.

 

 

 

كما تلقى السفير نبيل فهمى رسائل التهنئة بهذه المناسبة من أصدقائه اليابانيين المقربين مِمَن داوم على صداقتهم لفترات طويلة خلال فترة عمله؛ حيث قام وزير الدفاع اليابانى الحالى ووزير الخارجية سابقًا كونو تارو، بإرسال رسالة تهنئة ابتهاجًا بهذا التتويج، أعرب فيها عن سعادته البالغة بحصول صديقه السفير نبيل فهمى على أعلى وسام ياباني

 


كما قامت زميلة الدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عمدة طوكيو كويكى يوريكو، بإرسال رسالة تهنئة أعربت فيها عن سعادتها البالغة بهذا التتويج، وعن احترامها وتقديرها لجهود السفير نبيل فهمى فى تعزيز العلاقات المصرية –اليابانية وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين

 


كما أرسل ياناى شونجى قاضى المحكمة الدولية لقانون البحار، الذى توطدت بينه وبين السفير نبيل فهمى أواصر الصداقة أثناء عمل الأخير كسفير مصر لدى اليابان، وعمل الأول كنائب وزير خارجية اليابان فى ذلك الوقت، برسالة أعرب خلالها عن تقديره للإنجازات التى قام بها السفير فهمى خلال عمله كدبلوماسي، وعن سعادته بهذا التتويج.


ويأتى تتويج فهمى بوسام الشمس المشرقة، تقديرًا للمساهمات التى قام بها فى تعزيز العلاقات المصرية - اليابانية وتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى الساحات الدولية

 


وساهم فهمى فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين أثناء عمله كسفير مصر لدى اليابان منذ عام 1997 وحتى عام 1999؛ حيث تحققت خلال فترة عمله فى عام 1999، زيارة الرئيس المصرى آنذاك حسنى مبارك لليابان بعد غياب دام لأربع سنوات فى ذلك الوقت، كما تم اعتماد "البيان المصرى اليابانى المشترك"، بالإضافة إلى المساهمة فى تحقيق التعاون الثنائى بين البلدين وزيادة تنميته وتطويره، وذلك خلال زيارته لليابان كوزير خارجية مصر فى ديسمبر عام 2013


نبيل فهمى

اليابان

وسام الشمس

طوكيو

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