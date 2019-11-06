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"الهجرة وأنماط الحياة البديلة" معرض للصور الفوتوغرافية بالجامعة الأمريكية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:00 ص
"الهجرة وأنماط الحياة البديلة" معرض للصور الفوتوغرافية بالجامعة الأمريكية الجامعة الأمريكية
سارة علام

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تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، بمقرها بالتجمع الخامس معرضًا للصور الفوتوغرافية المقتطعة من مجلتى "نيست" و "أفالانش"، حيث يشمل عرضا لقضايا الهجرة وأنماط الحياة البديلة والهوية الشخصية، وذلك بجاليرى الفوتوغرافيا بمبنى عبد اللطيف جميل حتى الخامس من ديسمبر القادم.

وفى نفس السياق، فإن الجامعة تستقبل البروفيسور روب مونتجيمرى صانع الأفلام وأستاذ الصحافة فى محاضرة بعنوان "من الهواتف الذكية إلى الشاشة الفضية"، وذلك من الواحدة وحتى الثانية ظهرا اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بمركز المؤتمرات بمقر الجامعة بالتجمع الخامس.

دأبت الجامعة الأمريكية بالقاهرة على تقديم ورش عمل وتدريبات لطلابها وأساتذتها من مختلف الخلفيات الثقافية والمعرفية، وذلك من خلال أقسامها المختلفة فى مجالات متعددة مثل الهندسة والفنون والتكنولوجيا والأدب والسينما والمسرح وغيرها.

يذكر أن الجامعة الأمريكية تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها بالقاهرة كجامعة مستقلة غير هادفة للربح، تقدم تعليماً قائماً على النهج الليبرالى المعتمد على التفكير النقدى والتحليلى لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، وبرامج مهنية، بالإضافة إلى برامج التعليم المستمر.

 


الجامعة الأمريكية

معارض فوتوغرافية

الصورة والفيلم

الجامعة الأمريكية بالتجمع

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