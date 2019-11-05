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حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات فى المرج 4 أيام

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:51 م
حبس عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات فى المرج 4 أيام أقراص مخدرة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامي العام الاول للنيابات، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه لترويج واتجار المواد المخدرة " أقراص مخدرة " فى المرج، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من الاهالى يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهم وبحوزتهم 50 جرام هيروين وحشيش و 70 قرص مخدر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 

 


حبس عاطلين

تشكيل عصابي

اتجار المخدرات

اقراص مخدرة

الحالة الجنائية

قسم المرج

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