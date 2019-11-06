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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:01 م
خالد صلاح
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النمسا تبحث تقنين أوضاع مرفوضى اللجوء من الملتحقين بالتدريب المهنى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:35 م
النمسا تبحث تقنين أوضاع مرفوضى اللجوء من الملتحقين بالتدريب المهنى وزير داخلية النمسا فولفانج بيشورن
أ ش أ

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أكد وزير داخلية النمسا فولفانج بيشورن، أن مطالبة البرلمان "بحل عملى" لحل مشكلة طالبى اللجوء المرفوضين والذين التحقوا بالفعل بالتعليم المهنى يتطلب تغيير القانون حتى لا يتم ترحيلهم.
 
وقال بيشورن، فى تصريحات اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مع المعنيين بقضية الأمن فى الأحزاب النمساوية - إنه على استعداد للتدخل مع البرلمان من أجل التوصل إلى حل متفق عليه دستوريا يقنن أوضاع طالبى اللجوء الملتحقين بالتعليم المهنى.
 
وأشار، إلى أنه يجب أن يكون الحل عمليا كما طالب البرلمان، ويتوافق مع الدستور، موضحا أن مشروع القانون الجديد سوف يستغرق وقتًا طويلًا بسبب الحدود الزمنية التى يجب مراعاتها بموجب القانون، لافتا إلى ترحيبه بالجمع بين خبرة الوزارة والأحزاب فى إعداد القانون الجديد.
 
يذكر أنه، يوجد حاليًا حوالى 800 طالب لجوء ملتحقين بالتعليم والتدريب المهنى وينتظرون تحديد الموقف القانونى من بقائهم أو ترحيلهم.
 

النمسا

اللاجئين بالنمسا

مرفوضى اللجوء

التدريب المهنى

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