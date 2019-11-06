المؤبد لخليجى ضبط أثناء محاولته إدخال مخدرات للبلاد عبر مطار الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار محمود زاهر، بالسجن المؤبد على خليجى، لقيامة بجلب كمية من المخدرات المتنوعة خلال وصوله لمطار الغردقة الدولى.

كانت تمكنت الاجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الهيروين والمارجوانا والحشيش وعدد من الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد بحوزة متهم يدعى "بدر. ب" 40 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية.

وأكدت التحريات اعتزامه تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عبر مطار الغردقة الدولى، وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية بميناء الغردقة الجوى، تم ضبط المتهم حال وصوله البلاد قادمًا من إحدى الدول الأجنبية وبتفتيش أمتعته تم ضبط قالب لمخدر الهيروين وزن واحد كيلو جرام، 1044 قرصا لعقار الأوكستاسى المخدر، و13 لفافة لمخدر المارجوانا وزنت 370 جرامًا، و13 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 170 جراما، و10 أنابيب اختبار تستخدم لتعاطى مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية، وجهاز لاب توب وهاتفى محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الاتجار، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.