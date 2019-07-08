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تأجيل قضية قاتلى موظفة التربية والتعليم بالغردقة لأول أكتوبر للاطلاع

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:37 م
تأجيل قضية قاتلى موظفة التربية والتعليم بالغردقة لأول أكتوبر للاطلاع محكمة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أجلت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عبد الباسط قاسم رئيس المحكمة، قضية قاتلى مسئولة الأرشيف بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر إلي الأسبوع الأول من شهر أكتوبر للاطلاع. 
 
تعود تفاصيل تلك القضية إلي شهر فبراير من العام السابق، حيث بدأت الواقعة عندما تقدم شخص ببلاغ لقسم ثان الغردقة، يفيد بتغيب زوجته عن المنزل المدعوة "س.ي" مسئولة الأرشيف بمديرية التربية والتعليم بالبحر لأحمر، وبالبحث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة المذكورة بالطريق الدائرى بالغردقة، مقتولة، ومجردة من مصوغاتها الذهبية.
 
على الفور، تم إخطار القيادات الأمنية آنذاك، وتم تشكيل فريق بحث ضم الرائد إسلام مقبل رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، وبمشاركة معاونى مباحث القسم، وبإشراف من مدير المباحث لكشف الجناة.
 
توصل فريق البحث، أن مرتكبى الواقعة كل من، "نعمة .ن" زميلة المجنى عليها، والمدعو "ع ص" عاطل صديق المتهمة، حيث قام المتهمان باستدراج المجنى عليها من شارع الشيرتون، بعد أن أوهموها بتقدم المتهم الثانى لخطبة زميلتها المتهمة الأولى، وتعديا عليها، وسرقا مصوغاتها الذهبية عبارة عن 10 "غوايش"، وكذلك 10 آلاف جنية .
 
وتمكن الرائد إسلام مقبل رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، من القبض على المتهمين، وبمواجهتهمااعترافا بالواقعة، وسرقتهما لمصغوتها الذهبية والمبالغ المالية التى كانت بحوزتها، وتم إحالتهما لمحكمة الجنايات بالبحر الأحمر.
 
 

البحر الاحمر

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