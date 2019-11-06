القوى العاملة: تعيين 176 شابا منهم 4 من متحدى الإعاقة بجنوب سيناء

كتب محمود راغب

عينت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء 176 شابا، منهم 4 من متحدى الإعاقة، من إجمالى المسجلين بمكاتب التشغيل البالغ عددهم 687 شابا، فضلا عن إصدار 840 شهادة قياس المهارة، و400 ترخيص مزاولة الحرفة.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر محمد عبد الرحمن مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال الشهر الماضى بالتفتيش الدورى الليلى والنهارى على 292 منشأة، و7 حملات تفتيشية نهارية وليلية على 18 منشأة، و14 حملة مراقبة مواعيد العمل على 166 منشأة، وتم تحرير 70 محضر عمل، فضلا عن 13 محضر تراخيص.

كما تم التفتيش الدورى على 29 منشأه فندقية وصناعية على السلامة والصحة المهنية، وإعادة التفتيش على 77 منشأة، و4 حملات تفتيشية، وأسفر التفتيش على تحرير 23 محضر سلامة وصحة مهنية لمخالفة قانون العمل، ومحضرين رخص.

وقال إنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ المسجلين بقاعدة البيانات 4434 عاملا، حيث تم صرف 229 ألفا و800 جنيه للرعاية الاجتماعية ومنحة الأعياد.