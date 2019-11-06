القبض على متهمة بتوظيف الأموال هاربة من حكم حبس 3 سنوات بالإسكندرية

كتب أحمد الجعفرى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط "إ.ج" دكتورة صيدلانية.

المتهمة صادر ضدها حكم من محكمة جنح الهرم بحبسها هى وشريكها "ح.م" 33 سنة مساعد صيدلى 3 سنوات؛ لاتهامهما بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت مليون جنيه، بحجة توظيفها فى تجارة الأدوية، فى القضية المقيدة برقم 52883 سنة 2019.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم الأول وتبين أنه مطلوب ضبطه على خلفية عدة قضايا أخرى فى دائرة قسم شرطة الهرم وقسم العامرية بالإسكندرية، وقسم مدينة نصر وقسم المرج فى القاهرة، وقسم الباجور فى المنوفية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.