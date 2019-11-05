سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل طليقته وشقيقها بــ36 طعنة بسبب خلافات أسرية فى المرج

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 06:35 م
تجديد حبس المتهم بقتل طليقته وشقيقها بــ36 طعنة بسبب خلافات أسرية فى المرج المتهم عقب القبض عليه
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات، بنيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، تجديد حبس موظف 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية قتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة فى منطقة المرج.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بتلقى إشارة من مستشفى (السلام، اليوم الواحد) تفيد استقبالها كلًا من سحر. أ، 48 سنة، ربة منزل (متوفية أثر إصابتها ب 11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، وشقيقها حسام أ، 25 سنة، عاطل توفى أثر إصابته ب 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالرقبةـ تم نقله لمستشفى اليوم الواحد.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجنى عليهما لنجل الأولى شادى ص، والمقيم طرف والده وطليق المجنى عليها ويدعى ص. ح، 53 سنة، موظف بشركة للمقاولات حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجنى عليها بشخص أخر تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض " سكين " محدثًا إصابتهما المشار إليها والتى أودت بحياتهما ولاذ بالفرار.

 

وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تجديد حبس

حبس موظف

قتل زوجته

36 طعنة

خلافات أسرية

قسم المرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السجن 10 سنوات لشخص قتل سيدة فى مشاجرة بسوهاج

الأحد، 27 أكتوبر 2019 04:25 م

كشف غموض قتل سيدة وابنتها بالأقصر والأمن يضبط لصا تخلص منهن خلال سرقة المنزل

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 01:46 م

القبض على عاطل قتل سيدة بعد إكتشافها محاولته سرقة شقتها بحدائق القبة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:03 ص

ضبط سائق توك توك قتل سيدة بدمياط لوجود خلافات بينهما

الخميس، 08 أغسطس 2019 11:38 ص

فيديو وصور.. تفاصيل قتل موظف لمطلقته وشقيقها بـ36 طعنة في المرج.. الجيران: الدماء تناثرت في العمارة والشارع والسبب إصرارها حضور فرح ابنها.. وأم محمد: العريس وأخواته قالوا "بابا لازم يتعدم ومش هنسيب حق ماما"

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

اليوم السابع.. السيسى: هنفضل نشتغل ونبنى ونعمر علشان الناس تعيش

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

أكشن × أكشن .. التريلر الجديد للجزء الثالث من فيلم Bad Boys

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

شاهد كيانو ريفز يظهر بصحبه حبيبته الجديدة "بعد سنين سنجلة"

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

فيديو.. مواطنون: هنتخلى عن عربياتنا بعد افتتاح مسارات للدراجات بوسط البلد

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

موجز 6.. صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات قومية بالسويس وسيناء.. فى كاريكاتير اليوم السابع

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

إحالة النائب أحمد طنطاوى إلى هيئة مكتب مجلس النواب

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة