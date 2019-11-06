الفيضانات والانهيارات الأرضية تشل أنحاء جمهورية الجبل الأسود

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تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة فى جمهورية الجبل الأسود، اليوم الأربعاء، فى فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع الطرق وانعزال عدد من المدن.

وأفادت سلطات الطوارئ بالبلاد، حسبما نقلت قناة "إيه بى سي" الأمريكية، أن حركة المرور تعطلت فى بعض الطرق التى تربط العاصمة بودجوريتسا بالجزء الشمالى من البلاد، فيما منعت الفيضانات والانهيارات الطينية الحركة على الجسور والطرق، كما انعزلت عشرات المنازل بسبب ارتفاع منسوب المياه بمدينة "نيكشيتش" الكبرى.

كما ضربت الأمطار الغزيرة، الجانب الساحلى المطل على البحر الأدرياتيكى، ما تسبب فى غمر الطرق والمنازل بمدينة "تشيرسيك نوفي" الساحلية.