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خالد صلاح
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مفوضية اللاجئين تجمع مساعدات لـ20 ألف شخص محاصرين بالفيضانات فى الصومال

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:18 م
مفوضية اللاجئين تجمع مساعدات لـ20 ألف شخص محاصرين بالفيضانات فى الصومال فيضانات ـ صورة أرشيفية
جنيف(أ ش أ)

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بدأت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، سلسلة من الرحلات الجوية لجلب المساعدات لأكثر من 20 ألف شخص حاصرتهم الفيضانات فى الصومال.

وصرح المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش - في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، بأنه تم نقل 6 أطنان من المساعدات إلى "بيليت" فى ولاية "هيرشابيل" أمس؛ لمساعدة النازحين جراء أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ سنوات.


وأوضح أن العمليات الجوية تعتمد على توافر أماكن للهبوط، خاصة وأن مياه الفيضانات اجتاحت مساحة شاسعة، مشيرا إلى أن التقارير الصادرة عن شركاء المنظمة تؤكد أن هناك مئات العائلات محاصرين في منازلهم، وأن القرى الواقعة على مشارف منطقة "بيلتوين" قد غرقت.


وأضاف المتحدث أن الفيضانات في الصومال أدت إلى نزوح أكثر من 270 ألف شخص في الأسبوعين الأخيرين، حيث لجأت الأغلبية (حوالى 230 ألفا) إلى مدينة "بيلتوين" للحصول على المساعدات الإنسانية
 


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