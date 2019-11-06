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العثور على جثة مسن فى حالة تعفن بكرداسة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:19 م
العثور على جثة مسن فى حالة تعفن بكرداسة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على جثة مسن فى حالة تعفن، داخل مسكنه بكرداسة، وأفادت التحريات أنه يقيم بمفرده، وفارق الحياة منذ ما يقرب من 10 أيام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة من غرفة يقيم بها مسن، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبتم العثور على جثة المسن في حالة تعفن، وأفادت المعاينة ومناظرة الجثة، أنه فارق الحياة منذ ما يقرب من 10 أيام، ونظرا لأقامته بمفرده لم يتم اكتشاف وفاته، إلا بعد انبعاث الرائحة، ووصولها لجيرانه.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


العثور على جثة

جثة مسن

جثة متعفنة

مركز كرداسة

امن الجيزة

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