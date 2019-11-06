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الطاقة المتجددة: ربط 1465 ميجا وات من بنبان الشمسية بالشبكة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:00 ص
الطاقة المتجددة: ربط 1465 ميجا وات من بنبان الشمسية بالشبكة إحدى محطات بنبان
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، بإجمالى عدد 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات بالكامل.
 
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وفقاً للجدول الزمنى تم الانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل أكتوبر الماضى وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، لافتاُ إلى أنه من المتوقع أن يتم الأفتتاح فى الموعد المحدد فى ديسمبر القادم فى أحتفال كبير يليق بهذا الأنجاز.
 
يذكر أن محطة بنبان الشمسية بأسوان تعتبر حاليا عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم، والتى يبلغ عددها 40 محطة شمسية.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية

أسوان

محطات الطاقة باسوان

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

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