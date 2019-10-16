الكهرباء: افتتاح مجمع محطات بنبان نهاية الشهر المقبل بتكلفة 2 مليار دولار

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الانتهاء من مجمع محطات بنبان الشمسية بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجا وات نهاية الشهر المقبل ، موكدا أن هناك 29 تم تشغيلهم تجاريا و ربطهم بالشبكة القومية.

جاء خلال ندوة "دور الكهرباء في دعم الاقتصاد و التنميه" التى ينظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى.

وقالت الوزارة، أن مشروع بنبان فاز بأفضل مشروع لعام 2018 من البنك الدولى و بلغت اجمالى استثمارات المشروع 2 مليار دولار، وأن مصر تستهدف ان يصل اجمالى القدرات المولدة من الطاقه المتجدده بحلول عام 2022 إلى 8200 ميجا وات بنسبة 20% ، مشيرا إلى أنه من المستهدف ان يتم زيادة هذه النسبة فى عام 2035 لتصل الى 42% من إجمالي القدرات المولدة من الشبكة.

ومن المقرر أن تناقش الندوة كيف تحولت أزمة الكهرباء فى مصر إلى ميزة يمكن استغلالها فى دفع عجلة التنمية الأقتصادية من خلال الأعتماد على استراتجيات للتوسع فى مشروعات إنشاء محطات لتوليد الكهرباء لتلبية احتياجات المواطن و الاستثمارات و المشروعات القومية الكبرى.