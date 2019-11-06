سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:00 ص
الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات كهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه سيتم توقيع عقود إنشاء محطة خليج السويس لتوليد الكهرباء من الرياح خلال شهر ديسمبر المقبل، موكداً أن هذه المحطة ستكون ملك لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجا وات، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمحطة تبلغ 220 مليون يورو وهى المحطة الأكبر التى تقوم الهيئة بإنشائها وتعتبر ملكًا لها.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم توقيع العقود فى ديسمبر المقبل ليتم بدء الإنشاء فى يناير 2020، ومن المقرر تشغيل المحطة بالكامل فى 2022.

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أن القطاع يستهدف أن تصل نسبة الطاقة المولدة من الطاقات المتجددة "شمس ورياح" بالشبكة القومية للكهرباء، 42% من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2035.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكهرباء: 16 دولة عربية توقع على اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:28 م

عشان تتطمن إن فاتورة الكهرباء سليمة.. اعرف ازاى تقرأ العداد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:42 م

الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقع اتفاقية للربط الكهربائى مع دول الخليج

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:39 م

الكهرباء تعلن انطلاق المنتدى الـ 5 لتحلية مياه البحر بالطاقة النووية ديسمبر المقبل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:32 م

مرصد الكهرباء: 20 ألف 550 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية".. تعرف عليها

أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية".. تعرف عليها

6 معلومات عن المحاور المنفذة لربط شرق وغرب النيل أخر 5 سنوات

6 معلومات عن المحاور المنفذة لربط شرق وغرب النيل أخر 5 سنوات

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

ابن عم تميم: أردوغان سيترك أمير قطر وحيدًا فى مواجهة المقاطعة العربية

ابن عم تميم: أردوغان سيترك أمير قطر وحيدًا فى مواجهة المقاطعة العربية

الرى: نحصل على 96 صورة يوميًا من القمر الصناعى لمتابعة الأمطار

الرى: نحصل على 96 صورة يوميًا من القمر الصناعى لمتابعة الأمطار

فتاة العياط تروى تفاصيل الجريمة عقب إخلاء سبيلها

فتاة العياط تروى تفاصيل الجريمة عقب إخلاء سبيلها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة