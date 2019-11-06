الصين تدعو إلى تبنى منهج متوازن وحكيم إزاء قضية البوسنة والهرسك

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دعا نائب مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو المجتمع الدولى إلى تبنى نهج متوازن وحكيم إزاء قضية البوسنة والهرسك.

وقال تاو – فى كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - "فيما يتعلق بقضية البوسنة والهرسك، ينبغى على المجتمع الدولى الاهتمام بآراء واهتمامات جميع الأطراف، واتخاذ منهج متوازن وحكيم، مؤكدا أنه خلال دعم الإصلاحات فى البوسنة والهرسك، ينبغى على المجتمع الدولى وضع الظروف الوطنية للبلاد فى الاعتبار وكذلك قدرة البلاد على تقبل هذا النهج.

وأضاف تاو أنه ينبغى كذلك التركيز على مساعدة الشعب فى حل مشكلاته بشكل مستقل، مع تعزيز دعم التنمية الاقتصادية فى البلاد.

وأعرب تاو عن ترحيب الصين بتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2496 الذي يمدد تفويض قوة حفظ السلام بقيادة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك لمدة 12 شهرا أخرى.