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السفارة الأمريكية فى بغداد تندد بقتل وخطف المحتجين العزل بالعراق

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:36 ص
السفارة الأمريكية فى بغداد تندد بقتل وخطف المحتجين العزل بالعراق مظاهرات العراق
رويترز

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نددت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الأربعاء، بقتل وخطف محتجين عزل على يد قوات الأمن في العراق وحثت زعماء البلاد على "التفاعل عاجلا وبجدية" مع المتظاهرين.

وقالت السفارة في بيان "نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر. يجب أن يكون العراقيون أحرارا لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم".

وقتلت قوات الأمن 13 محتجا على الأقل بالرصاص خلال الساعات الأربع والعشرين حتى مساء الثلاثاء متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

 


السفارة الامريكية

بغداد

العراق

مظاهرات العراق

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