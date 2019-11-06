السفارة الأمريكية فى بغداد تندد بقتل وخطف المحتجين العزل بالعراق

رويترز

نددت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الأربعاء، بقتل وخطف محتجين عزل على يد قوات الأمن في العراق وحثت زعماء البلاد على "التفاعل عاجلا وبجدية" مع المتظاهرين.