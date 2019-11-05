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بسبب لهو الأطفال..

المشدد 10 سنوات لمتهمين و5 سنوات لآخر شرعوا فى قتل شخصين بسوهاج

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:29 م
المشدد 10 سنوات لمتهمين و5 سنوات لآخر شرعوا فى قتل شخصين بسوهاج محكمه - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمين "بدرى.أ" و"خلف.أ" بالسجن المشدد 10 سنوات فيما عاقبت "المتهم "نصار.م" بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليهما " عليو. و" طالب و"محمد.أ" مزارع بسبب خلافات على لهو الأطفال بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز المنشاة عندما تبلغ لمركز شرطة المنشاة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ، وتبين وقوع مشاجرة بسبب لهو الأطفال قام خلالها المتهمين بالشروع فى قتل المجنى عليهما، وذلك بإطلاق أعيرة نارية عليهما، وتم ضبط الثانى بحوزته مسدس والثالث بحوزته بندقية آلية والتحفظ على المضبوطات وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.


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المنشاة

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