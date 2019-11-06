السجن 15 سنة لسائق قتل شخصا بسكين فى مشاجرة بينهما بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "محمد.ع.م" 48 سنة سائق، بالسجن 15 سنة، لاتهامه بقتل المجنى عليه "أشرف.أ.م " فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز المنشاة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بسكين، وتم نقله إلى مستشفى المنشاة جثة هامدة، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، بسبب مشاجرة بينهما أثر خلافات بين الطرفين قام خلالها المتهم بضرب المجنى عليه بسكين أثناء المشاجرة مما أدى إلى مقتله فى الحال متأثرا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.