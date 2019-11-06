الدفاع الروسية : رصد 49 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة فى سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 29 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية؛ وقعت فى محافظات حلب (10)، إدلب (8)، واللاذقية (6) وحماة (5).

وذكرت الوزارة، فى بيان، أنه تم رصد 20 انتهاكا للهدنة فى محافظات حلب (8)، إدلب (5)، واللاذقية (5) وحماة (2).

وأضافت فى بيانها، أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال 24 ساعة الماضية أى عمليات إنسانية، لافتة إلى أنه بشكل عام تم تنفيذ 2237 عملية إنسانية .