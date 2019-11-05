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وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن تدمير قنبلتين شمالى البلاد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:59 م
وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن تدمير قنبلتين شمالى البلاد الجيش الجزائرى ـ صورة أرشيفية
الجزائر(أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء عن تدمير قنبلتين تقليديتى الصنع بولايتي المدية وعين الدفلى (شمال).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء إنه "في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت قوات الجيش أمس قنبلتين تقليديتي الصنع إثر عمليتي بحث وتمشيط بكل من ولايتي المدية وعين الدفلى".


وأضاف البيان أن قوات الجيش ضبطت في عمليات متفرقة بكل من وهران (شمال غرب) وجيجل (شمال شرق) وغرداية (وسط) 85 كيلوجراما من المخدرات، كما ضبط عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم (33460) قرصا مهلوسا بكل من ولايتي تبسة وأم البواقي (شمال شرق).

 


الجزائر

الجيش الجزائرى

وزاره الدفاع الجزائريه

قنابل

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